Уральский учёный предложил альтернативу теории Дарвина

По его мнению, он нашёл ответы, которых до сих пор нет в дарвинизме и современных его вариантах.

Учёный из Уральского федерального университета Алексей Мелких сформулировал теорию направленной эволюции — это альтернативная дарвинизму концепция.

— Эволюция жизни определяется не спонтанным естественным отбором, а процессами квантовой механики в клеточном ядре — именно по такому принципу и происходит взаимодействие "кирпичиков" белков и ДНК, — уточняется на сайте вуза.

В основе теории исследователя — разработка теоретических и физико-математических моделей эволюционных изменений. По мнению Мелких, его научная концепция объясняет возникновение сложных живых систем в процессе эволюции. А дарвинизм и все современные его варианты до сих пор не дали ответа на этот вопрос.

Ранее Лайф сообщал, что учёные вычислили массу Млечного Пути.