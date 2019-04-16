Савченко решила продвигать в Раду свою партию

"Общественно-политическая платформа" уже выступала со своей программой развития страны.

Освобождённая из-под стражи нардеп Надежда Савченко планирует бороться на выборах осенью этого года за место в парламенте нового созыва. Причём уже не от "Батьковщины" Юлии Тимошенко, а от свой партии — "Общественно-политической платформы Надежды Савченко. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила замглавы этой организации Татьяна Проторченко.

— Касательно политической деятельности, если есть политическая сила, которая 2 года назад задекларировала конкретные вещи, представила обществу свою программу... Если все эти шаги уже сделаны — это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах, — сказала она.

Проторченко добавила, что в партии Савченко надеются на хороший результат.

Напомним, минувшей ночью суд освободил бывшую военнослужащую из-под стражи. Это было связано с тем, что у Надежды Савченко истёк срок меры пресечения, а судья не успел его продлить во время последнего заседания.

Бывшая военнослужащая была арестована в марте 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием послужило видео, где она предлагает ликвидировать президента Незалежной Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны.