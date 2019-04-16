Политолог объяснил, как скажется пожар в Нотр-Даме на авторитете Макрона

Ранее Макрон уже представал в негативном свете перед общественностью из-за демонстраций "жёлтых жилетов", его позиции по Brexit и отношений Франции с США.

Пожар в соборе Парижской Богоматери — это дополнительный негативный момент в копилку событий вокруг президента Франции Эмманюэля Макрона. Это отметила в беседе с Лайфом доцент департамента прикладной политологии Финансового университета при Правительстве России Евгения Войко.

— Безусловно, пожар в Нотр-Дам-де-Пари и основные обвинения, которые я встречала в адрес властей и в том числе лично Макрона, — это бездействие, это попытка больше тратить сил вовне на регулирование каких-то внешних вопросов, вместо того чтобы сосредоточиться на решении внутренних вопросов как экономического характера, так и культурного и околокультурного, — заявила Евгения Войко.

Граждане возлагают ответственность за бездействие экстренных служб во время пожара на президента, уверена политолог.

— Я думаю, что, конечно же, в среднесрочной перспективе, когда страсти улягутся и всё-таки более-менее можно будет уже говорить о каких-то оценках, об адекватности действий властей и так далее, я думаю, что это не будет способствовать укреплению позиций политических Эмманюэля Макрона, — высказалась эксперт.

Произошедшие несколько лет назад теракты во Франции сыграли в минус политического рейтинга Франсуа Олланда, который находился у власти только один срок. Трагический инцидент с собором Парижской Богоматери может оказать такой же эффект и на позицию Макрона, предполагает политолог.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился со словами скорби к нации и всем католикам после того, как узнал о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Он пообещал восстановить собор.