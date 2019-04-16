Команды Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах

Штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко подписали соглашение о дебатах. Они пройдут 19 апреля в национальном спорткомплексе "Олимпийский", утверждает представитель команды украинского президента Олег Медведев.

— Сегодня утром было заключено трёхстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, — заявил Медведев.

Пока известно, что в соглашении речь идёт о вечере пятницы. Стороны так и не договорились о времени. Кроме того, обе команды пока не пришли к соглашению насчёт регламента дебатов.

Как уже сообщал Лайф, изначально дата проведения мероприятия была установлена на 19-е число и сам же Пётр Порошенко согласился с этим. Однако затем украинский лидер стал настаивать на других датах, а 14 апреля и вовсе провёл одиночные дебаты где, в частности, спел песню "Ти ж мене підманула" и процитировал советский фильм.