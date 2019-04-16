Адвокат Грудинина набросилась на журналиста Лайфа — видео

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Адвокат Грудинина набросилась на журналиста Лайфа — видео

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За корреспондента вступились коллеги из других средств массовой информации: поинтересовались, почему женщина такая агрессивная.

Адвокат Павла Грудинина набросилась на журналиста Лайфа после вопроса об угрозах её клиента бывшей жене.

Девушка, вас послать? Вам на каком языке сказать? На русском не понимаете? — сказала юрист после того, как грубо оттолкнула руку корреспондента с микрофоном.

За коллегу вступились журналисты из других СМИ, поинтересовавшись, почему адвокат такая агрессивная.

Напомним, Ирина и Павел Грудинины официально развелись в июле прошлого года после 37 лет брака. По мнению женщины, председатель совхоза им. Ленина при разводе скрыл значительную часть своего состояния для ухода от раздела имущества.

Ранее экс-супруга члена КПРФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить её безопасность на время раздела имущества с бывшим мужем, которое оценивается в 120 млрд. Полиция пообещала обеспечить безопасность Грудининой.

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