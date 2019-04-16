Адвокат Грудинина набросилась на журналиста Лайфа — видео

За корреспондента вступились коллеги из других средств массовой информации: поинтересовались, почему женщина такая агрессивная.

Адвокат Павла Грудинина набросилась на журналиста Лайфа после вопроса об угрозах её клиента бывшей жене.

— Девушка, вас послать? Вам на каком языке сказать? На русском не понимаете? — сказала юрист после того, как грубо оттолкнула руку корреспондента с микрофоном.

За коллегу вступились журналисты из других СМИ, поинтересовавшись, почему адвокат такая агрессивная.

Напомним, Ирина и Павел Грудинины официально развелись в июле прошлого года после 37 лет брака. По мнению женщины, председатель совхоза им. Ленина при разводе скрыл значительную часть своего состояния для ухода от раздела имущества.

Ранее экс-супруга члена КПРФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить её безопасность на время раздела имущества с бывшим мужем, которое оценивается в 120 млрд. Полиция пообещала обеспечить безопасность Грудининой.