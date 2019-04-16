В Крыму рассказали о сохранившемся в Севастополе колоколе с Нотр-Дама

Во времена Крымской войны его вывезли в Париж, а уже в 1913 году он был возвращён обратно.

В государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" сохранился колокол, который более 100 лет назад находился на одной из башен собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает пресс-служба музея.

— Парижская трагедия лишний раз напоминает нам о том, насколько трепетно необходимо относиться к тем бесценным и очень хрупким сокровищам, которые достались нам в наследство от предыдущих эпох... — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что вес колокола составляет 2,4 тонны. На нём сохранилась надпись, что он отлит из турецких пушек в Таганроге в 1778 году. В заповеднике также напомнили, что во времена Крымской войны его вывезли в Париж, где он находился в одной из башен Нотр-Дам-де-Пари. Уже в 1913 году его возвратили в Севастополь в знак союзнических отношений между Россией и Францией, к 100-летию императорского дома Романовых.

В пресс-службе музея также добавили, что туристы знают про колокол и любят его. Сейчас это "одно из мест притяжения".

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.