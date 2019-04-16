Саакашвили начал раздавать советы Зеленскому. Первый – про "систему Порошенко"

Бывший губернатор Одесской области считает, что сразу после прихода к власти шоумену стоит покончить с коррупционным наследием его предшественника.

Грузинский политик Михаил Саакашвиили на правах более опытного управленца посоветовал Владимиру Зеленскому, с чего ему стоит начинать свое президентство. В своем видеообращении к Зеленскому, размещенном в Facebook, он предрекает, что окружение Порошенко останется у власти даже после его поражения в президентской гонке. Поэтому украинскому шоумену, по словам Саакашвили, предстоит "реальная борьба с коррупцией в лице системы Порошенко".

— Если коррупционеры ответят по всей строгости закона, начиная с Порошенко и его окружения. Если народ скажет окончательное "прощай" старой, прогнившей, коррумпированной системе во главе с Порошенко, то Вам будет значительно легче дальше двигаться по пути реформ и преодолевать сопротивление системы, — рассуждает Саакашвили.

Вместе с тем экс-губернатор Одесской области призвал Зеленского назначить нового генерального прокурора, который будет бескомпромиссно бороться с коррупцией как истинный "цербер демократии".

Ранее Зеленский заявил, что жители Грузии обязаны быть благодарны экс-президенту своей страны Михаилу Саакашвили, и отметил, что хотел бы наладить с ним контакты. В свою очередь Саакашвили также неоднократно выражал свою поддержку Зеленскому.