СМИ выяснили, кто стоит за "чёрным пиаром" Зеленского

Видеоролики про кандидата в президенты выпускало рекламное агентство, связанное с Порошенко.

Журналисты издания "theБабель" опубликовали материал, в котором говорится, что видеоролики про кандидата в президенты Владимира Зеленского выпускало пиар-агентство, связанное с украинским лидером Петром Порошенко.

— Мы выяснили, что за всем стоит столичное цифровое агентство Postmen, а официальная страница президента (Порошенко. — Прим. ред.) и "чёрные" паблики против Зеленского привязаны к одному номеру телефона, — пишет издание.

Уточняется, что на "чёрный пиар" Зеленского ушло почти 75 тысяч долларов.

Известно, что агентство Postmen ведёт страницы самого Порошенко. В числе его клиентов также крупные частные компании и МИД Украины.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский обошёл Порошенко в рейтинге почти на 50%.