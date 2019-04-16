Президент Таджикистана рассказал, как познакомился с Путиным

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Президент Таджикистана рассказал, как познакомился с Путиным

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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Эмомали Рахмон заявил, что у него хорошие, доверительные отношения с российским лидером.

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в беседе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что история берёт своё начало в мае 1992 года. Тогда Рахмон был простым народным депутатом, а Путин работал в Санкт-Петербурге в должности помощника Анатолия Собчака. По его словам, нынешний российский лидер прилетел тогда в Душанбе.

У нас очень хорошие, доверительные отношения, — рассказал Рахмон.

Как сообщалось ранее, президент Таджикистана прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом.

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