Сломанный американцу нос обошёлся игроку "Спартака" в 5 млн

Спортсмену пришлось просить прощения как у избитого им гражданина США, так и у своего клуба.

Футбольный клуб "Спартак-Москва" оштрафовал полузащитника Аяза Гулиева на пять миллионов рублей за агрессивное поведение на улице — избиение 22-летнего американца. Кроме того, по данным Mash, спортсмен выплатил пострадавшему 155 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее Лайф писал, что Гулиев избил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу перед его "мерседесом".

Спортсмен не стерпел, что пешеход "ударил по его автомобилю". За это футболист сломал ему нос. Позже Гулиев принёс извинения, назвав своё поведение агрессивным. Он попросил прощения не только у избитого гражданина США, но и у "Спартака", и у фанатов красно-белых.