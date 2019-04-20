Свет озарил мою больную душу

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл стихийно. По словам главного архитектора реставрации Филиппа Вильнева (надеемся, здесь обойдётся без "русского следа"), рабочих на площадке в это время не было, никто вообще ничего не ожидал. Видимо, как и включённой системы пожарной безопасности или хотя бы чего-то, что могло предотвратить разрушение одного из самых знаменитых исторических сооружений в мире.

Нотр-Дам — сердцевина французской идентичности, хранилище христианских реликвий (например, того самого тернового венца, который, по счастью, удалось спасти из пожара). Конечно, вокруг Парижа есть соборы, пожалуй, более значимые — с точки зрения истории архитектуры. Шартр, Реймс, Страсбург, Руан с пламенеющей готикой (это не шутка), Бове, Амьен и Бурж... Да, они со всех сторон окружают Нотр-Дам, но, по сути, лишь превозносят его в глазах прихожанина.

Собор сильно пострадал во время войн, конфликтов и революций, в основном от самой первой — Великой французской революции. Тогда с него снесли часть статуй — точнее, все статуи с коронами, — потому что революционеры резонно видели в них изображения правителей Франции (которым, как известно, место на плахе).

В пожаре 2019 года огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. Некоторые реликвии, находящиеся внутри, удалось спасти: терновый венец, тунику святого Людвига, несколько картин, алтарь и алтарный крест. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам, что сгоревший в пожаре собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Владимир Путин выразил сочувствие Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром. Президент России также предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении храма.

Что нам стоит?

Богатейшие бизнесмены Франции (владельцы компании Artemis и хозяин бренда Louis Vuitton) уже выделили на реконструкцию суммарно 300 миллионов евро и даже нашли ответ на вопрос, как восстанавливать построенный в 1163 году собор.

Оказалось, что учёный-искусствовед Эндрю Тэллон несколько лет назад составил полный план собора, основанный на технологии лазерного сканирования. Даже сейчас вы можете прогуляться внутри храма по виртуальной реальности (которая с каждым днём становится всё краше действительности).

Ну и вишенкой на торте оказалась работа сотрудницы компании Ubisoft Кэролин Миусс, которая потратила два года жизни, чтобы осмотреть детально весь собор и создать максимально подробную виртуальную копию вплоть до последнего кирпичика (и это не преувеличение). Нотр-Дам в игре Assassins Creed Unity — это 100% реальный собор.

Так как стены сохранились, можно считать, что собор восстановим. Крыша не будет оригинальной средневековой, но конструкция её хорошо известна и достаточно неплохо изучена. Так что всё можно restituere in integrum — вернуть в первоначальное состояние. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

Конец туристической эпохи. Или только начало?

Полыхающий Нотр-Дам — это миллионы, сотни миллионов открыток, магнитиков и почтовых марок, которые сгорели вместе с ним. Трудно представить, сколько карт, списков культурных памятников и туристических маршрутов придётся менять, чтобы все привыкли к тому, что храма больше нет (или не будет несколько лет). Не важно, как каждый из нас с вами относится к собору, верим мы или не верим в то, откуда он и что собой представляет. В наше время трудно себе представить, что собор — это не только место, где люди собираются для молитв, но это ещё и средостение, которое связывает небо с землёй, божественное и человеческое, вечное и преходящее.

Но если наоборот? Если огонь подарил Нотр-Даму не смерть, а новую жизнь? Станут ли парижане любить его меньше? Иссякнет ли толпа туристов, желающих посмотреть на собор, истерзанный пожаром?

Национальный музей Бразилии был Меккой для всех туристов, приезжающих в Рио-де-Жанейро. Основанный в 1618 году, он собрал в своей экспозиции 20 миллионов экспонатов, в том числе пережившую извержение Везувия фреску из Помпеев. Но 2 сентября 2018 года здание охватил грандиозный пожар, уничтоживший 90% всей коллекции музея. Можно бесконечно скорбеть об утраченных сокровищах, но здание Национального музея не исчезло из туристических справочников. Туда до сих пор приезжают автобусы, чтобы путешественники со всего мира смогли услышать пронзительный рассказ о том, как на этом месте сгорала история человечества с древнейших времен.

И это не всё. Вот ещё примеры.

Пожар, который рассорил всех

В соцсетях разворачивается горячее (да-да!) обсуждение: скорбеть или не скорбеть? Кто-то вообще считает, что визит кандидата в президенты Владимира Зеленского в Париж косвенно явился причиной пожара. Кто-то верит, что ничего страшного не произошло, ведь бо́льшая часть витражей и прочих хрупких конструкций и так перестраивалась в течение XIX–XX веков, так что и до возгорания это был не сам собор, а лишь его реплика.

Главный критик — издание "Шарли Эбдо" — в свойственной ему манере высмеял пожар. На свежей обложке — президент Макрон с горящим собором вместо причёски и надписи "Реформы" и "Я начну с несущих конструкций".

Meanwhile, Charlie Hebdo has already used the Notre Dame fire to make a jibe at Emmanuel Macron's political agenda.



"Reforms: I'll start with the framework." pic.twitter.com/QmB0crPyL3 — Kaya Burgess (@kayaburgess) 16 апреля 2019 г.

Несмотря на такие противоречивые оценки, сами парижане реагируют на трагедию единственно возможным способом — они молятся.