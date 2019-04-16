Шнуров в стихах назвал пожар в Нотр-Даме перформансом

Огонь охватил крышу собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля. Тушили его в течение 12 часов.

Музыкант Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвятив его на этот раз пожару в соборе Парижской Богоматери. Случившееся он назвал перформансом.

— Перформанс удался на славу, // Как символ новой смены вех. // Скульптуры истекали лавой // И искры устремлялись вверх, // С собою унося что было, // Клубами дыма и огня... // Открылись рты и стыли души // У общества застрял комок. // Художник случай. Просто лучше // Он, правда, выдумать не мог, — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

(Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.