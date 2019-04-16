Шнуров в стихах назвал пожар в Нотр-Даме перформансом

Музыкант Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвятив его на этот раз пожару в соборе Парижской Богоматери. Случившееся он назвал перформансом.
— Перформанс удался на славу, // Как символ новой смены вех. // Скульптуры истекали лавой // И искры устремлялись вверх, // С собою унося что было, // Клубами дыма и огня... // Открылись рты и стыли души // У общества застрял комок. // Художник случай. Просто лучше // Он, правда, выдумать не мог, — написал Шнуров на своей странице в Instagram.
(Орфография и пунктуация автора сохранены.)
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.
Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.
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