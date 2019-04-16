Арестована мать, которая из-за ссоры с мужем подожгла дом с детьми

Женщина обвиняется в убийстве четырёхлетнего сына и покушении на убийство годовалой дочери.

В Забайкальском крае арестована женщина, обвиняемая в убийстве ребенкаhttps://t.co/1DY43N8uYs pic.twitter.com/LJAobZwmKw — Следственный комитет (@sledcom_rf) 16 апреля 2019 г.

В Забайкалье арестована 28-летняя жительница села Барахоево, которая подожгла дом с двумя маленькими детьми после ссоры с мужем. При пожаре четырёхлетний сын обвиняемой погиб, а годовалую малышку спасли соседи. Об этом сообщает СУ СКР по Забайкальской области.

— 14 апреля 2019 года около 12 часов обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила убить двух своих малолетних детей. Женщина облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью и подожгла, а сама ушла, — уточнили версию следствия в управлении.

Женщине предъявили обвинения по двум статьям: "Убийство малолетнего, совершённое общеопасным способом", а также "Покушение на убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом".

Оказалось, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Ранее Лайф писал, что спасителем годовалой девочки оказался 16-летний сосед. Юноша ворвался в дом и вытащил ребёнка из огня. Он пытался вернуться и за мальчиком, но было слишком поздно.