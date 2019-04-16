Глава РЭО назвал способ повысить привлекательность переработки отходов

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал способ повысить привлекательность переработки отходов. Одним из них, по его словам, является применение термической обработки при температуре 400−800 градусов и недостатке кислорода.

— Мы изучаем опыт использования пиролиза для обезвреживания отходов, а также производства из мусора вторичного твёрдого топлива (RDF) и компоста, — сказал Буцаев в интервью ТАСС.

По его словам, РЭО интересны все технологические новинки, если они могут повысить привлекательность переработки отходов.

Напомним, президент России Владимир Путин 14 января подписал указ о создании компании по обращению с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор". Главой РЭО стал Денис Буцаев.

Также сообщалось, что Российский экологический оператор разработает пакетные решения для инвестиций в обращение с отходами.