Глава РЭО назвал сроки окупаемости предприятий в отрасли обращения с отходами

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Глава РЭО назвал сроки окупаемости предприятий в отрасли обращения с отходами

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Организация занимается отбором инвестиционных проектов: на данный момент их 20, ещё 80 планируется определить до конца года.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о сроках окупаемости предприятий в отрасли обращения с отходами. По его словам, в среднем она составляет шесть-восемь лет.

Есть примеры, когда некоторые объекты окупались быстрее — около пяти лет, но это скорее исключение. Есть прецеденты, когда окупаемость превысила десять лет. Это уже является следствием неправильно сформированного проекта, — сказал Буцаев в интервью ТАСС.

Он также добавил, что организация занимается отбором инвестиционных проектов. На данный момент отобраны первые 20, ещё 80 планируется определить до конца 2019 года для реализации.

Средства на софинансирование этих проектов могут быть обеспечены из национального и федерального проектов, — резюмировал глава РЭО.

Ранее Буцаев назвал способ повысить привлекательность переработки отходов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 14 января подписал указ о создании компании по обращению с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".

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