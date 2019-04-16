Глава РЭО назвал сроки окупаемости предприятий в отрасли обращения с отходами

Организация занимается отбором инвестиционных проектов: на данный момент их 20, ещё 80 планируется определить до конца года.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о сроках окупаемости предприятий в отрасли обращения с отходами. По его словам, в среднем она составляет шесть-восемь лет.

— Есть примеры, когда некоторые объекты окупались быстрее — около пяти лет, но это скорее исключение. Есть прецеденты, когда окупаемость превысила десять лет. Это уже является следствием неправильно сформированного проекта, — сказал Буцаев в интервью ТАСС.

Он также добавил, что организация занимается отбором инвестиционных проектов. На данный момент отобраны первые 20, ещё 80 планируется определить до конца 2019 года для реализации.

— Средства на софинансирование этих проектов могут быть обеспечены из национального и федерального проектов, — резюмировал глава РЭО.

Ранее Буцаев назвал способ повысить привлекательность переработки отходов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 14 января подписал указ о создании компании по обращению с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".