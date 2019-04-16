Варвара Караулова поделилась планами на жизнь после колонии

Сегодня с заседания суда, который выпустил Караулову по УДО, девушку забрали родители.

Варвара Караулова, которую Вологодский городской суд постановил освободить досрочно, рассказала, что хотела бы забыть прошлое и прожить "свою" жизнь.

В фильме "Я — Варя Караулова. И больше никто", который показал Первый канал, бывшая второкурсница МГУ им. Ломоносова признаётся, что хотела бы, чтобы её история стала для кого-то уроком.

— Всё, что происходит, — это жизнь какой-то Александры Ивановой, а Вари Карауловой как будто и нет... Я считаю, что моя жизнь не здесь, она потом будет, сейчас это временный этап, потом будет другая жизнь. Я — Варя Караулова и больше никто, — заявила девушка.

Девушка была арестована в 2015 году, после того как сменила имя на Александра Иванова, улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ*. По возвращении на родину она была осуждена на 4,5 года колонии, однако, не досидев год, вышла по УДО.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.