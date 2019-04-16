В пензенской школе ввели карантин после смерти первоклассницы

Девочка умерла 10 апреля. Ещё семь учеников госпитализированы с подозрением на грипп и ОРВИ.

В школе № 18 города Пензы ввели карантин в связи со смертью первоклассницы от неизвестной инфекции и госпитализацией семи учеников с подозрением на грипп и ОРВИ.

Изначально особый режим действовал только в одном классе, когда 8 апреля выявили первые случаи заражения.

— Но в связи с тем, что были новые случаи заболевания, по согласованию с Роспотребнадзором, карантин ввели во всех классах школы с первого по шестой, — передаёт ТАСС слова директора школы Алексея Кирсанова.

Известно, что первоклассница умерла 10 апреля. Сейчас проводится вирусологическое исследование, чтобы установить причину смерти девочки.

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