Галкин намекнул на ксенофобию Собчак после её слов о причинах пожара в Нотр-Даме

По мнению артиста, преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии.

Юморист Максим Галкин намекнул на ксенофобию Ксении Собчак после её слов о причинах пожара в соборе Парижской Богоматери. Свой комментарий он оставил под соответствующей записью в "Инстаграме".

— Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходит. Но большинство выходит не для того, чтобы громить. И ещё: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии, — ответил юморист.

Как сообщалось ранее, телеведущая Ксения Собчак поразмышляла о "глобальной причине" пожара в соборе Парижской Богоматери. По её мнению, она кроется в политике властей, из-за которых Франция превратилась в страну, где "бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие" и каждую неделю бастуют профсоюзы, а закончила пост фразой о том, что во Франции теперь "по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед", а "шедевры не служат разуму, который их недостоин".

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.