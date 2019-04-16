Жена рыжего из "Иванушек" ушла к 27-летнему баскетболисту

Парочку сняли на видео в нежных объятиях друг друга на хоккейном матче в Москве вчера, 15 апреля.

Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов уже полгода живёт отдельно от жены Марии и двух сыновей. Как стало известно порталу Super, его супруга с детьми переехала к новому возлюбленному — 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.

Журналисты сняли пару на видео в нежных объятиях друг друга на хоккейном матче ЦСКА — "Авангард" в Москве вчера, 15 апреля. При этом на стадионе влюблённые были с детьми.

По данным портала, пока официально объявлять о разрыве звёздные супруги не намерены. Они хотят и дальше поддерживать образ семейной идиллии в соцсетях и СМИ. До каких именно пор, неизвестно.

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