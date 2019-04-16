Суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга

Срок ареста составляет два месяца с момента его задержания или этапирования в РФ, фигурант дела будет объявлен в международный розыск.

Гражданин Киргизии Исломбек Тургунов заочно арестован по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

— Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его задержания или этапирования в РФ. Он объявлен в международный розыск, — отметили ТАСС в пресс-службе суда.

Обвинение Тургунову предъявлено по статье об организации террористического сообщества и участия в нём.

Напомним, в 2017 году на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро произошёл взрыв, в результате которого погибло 15 человек и сам террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Ещё один готовившийся взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить.

Ранее в СКР сообщили, что следователям удалось в течение месяца установить всех причастных к теракту, произошедшему два года назад в метро Санкт-Петербурга. Совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России были задержаны 11 подозреваемых. Свою вину они не признали.