Сжигавший макет храма художник готов участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Также он не считает, что уничтожение 30-метрового арт-объекта пророчило трагедию в Париже.

Художник Николай Полисский, который собрал 30-метровый макет собора Парижской Богоматери и сжёг его на Масленицу, заявил, что не считает свой поступок пророческим.

— Я абсолютно не пророк, и я-то как раз не сжигал никаких храмов. И боже упаси меня… Я испугался, что люди так подумали… Сейчас мне даже не хочется об этом, — передаёт его слова "Говорит Москва".

Кроме того, художник заявил, что готов помочь в восстановлении собора, назвав его частичное разрушение невосполнимой потерей.

— Чем надо будет, тем поучаствую. Если средства, то средства, если какая-то помощь другая, — сказал он.

Также Полисский отметил, что пожар в Нотр-Даме — величайшая трагедия и никому не стоит на ней пиариться.

Напомним, макет готического храма сожгли в феврале 2018 года во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" под Калугой.