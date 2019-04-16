Медиахолдинг Коломойского подал в суд на Порошенко

Одним из высказываний, послужившим поводом для иска, стали слова политика: "Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники "1+1" — ничего общего с правдой это не имеет".

Медиахолдинг "1+1 медиа", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал в суд на лидера Незалежной Петра Порошенко за клевету. От политика требуют возместить моральный ущерб в миллион гривен ($37 тысяч).

Также в иске, который обнародовал ТСН, медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию некоторые сообщения, которые были опубликованы украинским президентом в "Фейсбуке". В документе подчеркнули: заявления Порошенко создают "ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер".

В холдинге объяснили, что количество обвинений и ложной информации, которая накопилась в адрес входящих в него СМИ и журналистов со стороны главы государства, достигла "критической отметки". В частности, речь идёт о словах Порошенко: "Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники "1+1" — ничего общего с правдой это не имеет".

Ранее Пётр Порошенко станцевал на митинге рядом с "Олимпийским" и рассмешил пользователей соцсетей.