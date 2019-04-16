В ЦОДД заявили, что не планируют вводить платный проезд перекрёстков

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В ЦОДД заявили, что не планируют вводить платный проезд перекрёстков

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва".

Ранее сообщалось, что нововведение сначала протестируют на автомобилистах или Липецка, или Нижнего Новгорода, или Ульяновска.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявили, что не планируют вводить платный проезд перекрёстков.

Ранее в национальной технологической инициативе "Автонет" сообщили, что подобную меру могут ввести в России, но сначала протестируют её на автомобилистах или Липецка, или Нижнего Новгорода, или Ульяновска.

Для нас этот вопрос новый. Мы никогда не рассматривали такие меры, —приводит ТАСС комментарий ЦОДД.

Координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в беседе с Лайфом высказался, что платные перекрёстки — это просто пункты взимания платы, они никак не решают проблему пробок.

С 1 марта в столице не только сотрудники Госавтоинспекции, но и камеры начали выписывать штрафы за остановку на перекрёстках с разметкой "вафельницей".

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