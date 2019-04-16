В ЦОДД заявили, что не планируют вводить платный проезд перекрёстков

Ранее сообщалось, что нововведение сначала протестируют на автомобилистах или Липецка, или Нижнего Новгорода, или Ульяновска.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявили, что не планируют вводить платный проезд перекрёстков.

Ранее в национальной технологической инициативе "Автонет" сообщили, что подобную меру могут ввести в России, но сначала протестируют её на автомобилистах или Липецка, или Нижнего Новгорода, или Ульяновска.

— Для нас этот вопрос новый. Мы никогда не рассматривали такие меры, —приводит ТАСС комментарий ЦОДД.

Координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в беседе с Лайфом высказался, что платные перекрёстки — это просто пункты взимания платы, они никак не решают проблему пробок.

С 1 марта в столице не только сотрудники Госавтоинспекции, но и камеры начали выписывать штрафы за остановку на перекрёстках с разметкой "вафельницей".