Порошенко намерен согласовать ввод "голубых касок" в Донбасс в начале июня

Также лидер Незалежной допустил, что главы государств договорятся о "разоружении незаконных вооружённых формирований".

Украинский президент Пётр Порошенко намерен на предстоящей встрече в "нормандском формате" добиться подписания документов, предусматривающих ввод миротворцев ООН в Донбасс.

— Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "нормандского формата", где будут предусмотрены вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжёлой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении "голубых касок" ООН, — поделился лидер Незалежной.

Ранее Пётр Порошенко уже заявлял, что в случае победы на президентских выборах намерен созвать встречу в "нормандском формате".

Он уточнил, что переговоры будут посвящены предложению о введении "голубых касок" ООН в Донбасс, а также "утверждению крымской платформы по поводу возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров".