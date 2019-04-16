Познер назвал чепухой идею о "таинственной русской душе"

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Познер назвал чепухой идею о "таинственной русской душе"

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Владимир Познер. Фото: © РИА Новости

Также журналист не согласился с мнением поэта Фёдора Тютчева по поводу того, что "умом Россию не понять".

Журналист Владимир Познер раскритиковал распространённое предположение о таинственной русской душе и назвал эту идею мифической.

Мне всё это кажется полнейшей чепухой. Никакой таинственной души я не нахожу. Это такая игра, которая может быть очень удобной политически, и не только для противника, но и для нас, мол, "Мы не такие, как вы, мы — особые", — приводятся слова телеведущего на его официальном сайте.

Также журналист не согласился с мнением поэта Фёдора Тютчева о том, что "умом Россию не понять". Но вместе с тем отметил, что каждый народ обладает своим менталитетом.

Ранее Познер высказал мнение о том, что может объединить всех россиян.

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