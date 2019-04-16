Порошенко пообещал отправить всех губернаторов в отставку в случае своей победы

Президент Украины заявил, что в его обновлённой команде появится "много новых молодых лиц".

В случае победы во втором туре президент Украины Пётр Порошенко отправит в отставку нынешних губернаторов. Об этом он заявил в прямом эфире на телеканале "Украина 112".

— Все главы областных администраций уйдут в отставку, а на их места будут назначены лидеры объединённых территориальных общин, — рассказал Порошенко.

Президент также заверил, что нынешние кандидаты уже показали свою эффективность и заслуживают повышения.

Порошенко признал, что результаты первого тура выборов показали, что "население недовольно действиями власти, в частности — деятельностью власти на местах". Он также пообещал, что в новую команду войдёт "много новых молодых лиц".

Сегодня же бывший глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за его увольнение.