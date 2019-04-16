Египетский парламент проголосовал за продление президентского срока

Парламент Египта принял предложенные поправки к конституции, согласно которым президент Абдельфаттах Сиси может оставаться у власти до 2030 года. Об этом сообщает Al Jazeera.
Теперь в стране будет проведён публичный референдум, и судьбу правок решат граждане. Он должен состояться до мая, когда начнётся священный для мусульман месяц Рамадан.
Абдельфаттах Сиси был избран президентом Египта впервые в 2014 году. На выборах в 2018 году он набрал 97% голосов.
Критики правок назвали изменение конституции шагом назад к авторитаризму. Ведь Хосни Мубарак был президентом Египта 30 лет, с 1981 по 2011, когда был свергнут в результате волнений.
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