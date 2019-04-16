Могерини заверила, что ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанами

Глава дипломатии ЕС настаивает, что решение США назвать спорную территорию израильской противоречит международному праву.

Позиция Европейского союза по ситуации с Голанскими высотами осталась неизменной, заявила Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Она подчеркнула, что в Брюсселе категорически не согласны с решением Вашингтона признать эту территорию израильской.

— ЕС не признаёт суверенитет Израиля ни на одной из территорий, оккупированных Израилем с июня 1967 года, в соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН. И это также относится к Голанским высотам, — сказала она.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп объявил, что США признают Голанские высоты частью Израиля. Позже он пояснил, что Вашингтону это нужно, чтобы "защититься от угроз" со стороны Сирии и Ирана.

Однако в России и Европе сочли такое решение неправильным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что оно противоречит резолюции Совета безопасности ООН. Лидер Франции Эмманюэль Макрон также не одобрил признания суверенитета Израиля над Голанами.