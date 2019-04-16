МИД РФ: Керченский инцидент — вне компетенции международного трибунала

Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что в Москве и Киеве делали оговорки о неприменимости Конвенции ООН к некоторым категориям споров.

Международный трибунал по морскому праву не может рассматривать инцидент в Керченском проливе, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Ранее, как писал Лайф, с требованием принять меры к РФ в судебный орган обратилась украинская сторона, сославшись на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

В МИД РФ подчеркнули, что трибунал некомпетентен решать вопрос о керченском инциденте.

— Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров, — говорится в сообщении ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали не мешать уголовному расследованию произошедшего, которое идёт в РФ.

— Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по её вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами, — заявили в МИД России.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна пересекли границу России у Керченского пролива. Вскоре корабли остановили, а моряков задержали. Двое из них оказались сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в том, что совершили провокацию. В январе 2019 года им продлили срок ареста. Следующее заседание о мере пресечения для украинцев состоится 17 апреля.