Двое мужчин напали с ножом на охранника супермаркета в Измайлове

Злоумышленники также вынесли продукты из магазина "Магнит" на 16-й Парковой улице.

В Москве неизвестные вынесли продукты и напали с ножом на охранника супермаркета "Магнит", сообщил источник агентства в правоохранительных органах ТАСС. Нападение произошло в районе Измайлово в Восточном административном округе.

— Несколько человек зашли в помещение магазина, забрали продукты и не оплатили покупки. Охранник заметил это и сделал им замечание, возникла драка, и его ранили ножом, — рассказал собеседник.

Московская пресс-служба полиции сообщила, что инцидент произошёл на 16-й Парковой улице. Как отметили в ведомстве, сотрудник магазина заметил, что двое мужчин пытаются похитить продукты, и сделал им замечание. В ответ на это неизвестные "нанесли ему травму руки, предположительно ножом".

Ранее житель Ленинградской области трижды ограбил и напал с ножом на сотрудников супермаркета "Магнит".