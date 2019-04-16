В Севастополе зазвонил колокол, провисевший в Нотр-Даме 50 лет

Он был вывезен во время Крымской войны в Париж и находился на башне Нотр-Дама, а вернулся в Крым в 1913 году.

Туманный колокол, который установлен на берегу Чёрного моря в Крыму, зазвонил сегодня в знак солидарности с парижанами после пожара в соборе Парижской Богоматери.

— Туманный колокол 50 лет висел в Нотр-Даме. Набат колокола — это посыл парижанам, что крымчане солидарны с ними в их горе, — заявил РИА "Новости" заместитель директора по развитию государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Павел Кузенков.

Язык колокола был заперт специальным замком, но сегодня его освободили.

Конференция католических епископов сегодня сообщила, что в знак солидарности с архиепархией Парижа все колокола соборов Франции зазвонят завтра, 17 апреля, когда начался пожар в соборе Парижской Богоматери — в 18:50 (19:50 мск).