Не менее 6 человек погибли в Чили при падении самолёта на жилой дом — видео

Кроме того, в результате инцидента серьёзно пострадала женщина, проходившая мимо строения.

Не менее шести человек погибли сегодня, 16 апреля, при падении небольшого самолёта на жилой дом в городе Пуэрто-Монт в Чили вскоре после взлёта, информирует Lopez-Doriga.

По предварительной информации, все погибшие были на борту летательного аппарата, который направлялся в город Аякара с аэродрома Ла Палома в городе Шайтен.

На месте происшествия начался пожар, охвативший дом. Кроме того, проходивший мимо человек получил травму после отсоединения одной из частей самолёта — женщина была госпитализирована с переломами ног и контузией.

По данным агентства, самолёт принадлежит компании "Архипелаг", которая обычно выполняет коммерческие полёты в труднодоступном районе на юге Чили.