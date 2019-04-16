Трампа не пустят на одну из крупнейших светских вечеринок в США

Главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур подчеркнула, что американскому президенту ничто не поможет получить приглашение.

Глава Белого дома Дональд Трамп не сможет попасть на крупнейшее событие светской жизни Нью-Йорка — ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala, пишет Independent.

О том, что американского президента не позовут на эту вечеринку, заявила главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур. Журналисты спросили её, что может помочь Трампу получить приглашение.

— Совершенно ничего, — отрезала светская львица.

Стоит отметить, что Винтур — преданная сторонница демократов. Она собирала средства в поддержку Хиллари Клинтон и Барака Обамы. К республиканцу Трампу главред Vogue относилась враждебно с самого начала его президентства и даже отказалась снимать его супругу Меланию для обложки.

Бал Met Gala — одно из самых зрелищных событий в мире моды. Каждый год наряды посвящают теме, выбранной на выставке в Институте костюма. На этот раз на создание костюмов участников вдохновило эссе "Заметки о Кэмпе" писательницы Сьюзен Зонтаг. Стоит отметить, что понятие "кэмп" часто связывают с нетрадиционной субкультурой. Бал состоится 6 мая 2019 года.