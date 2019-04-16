Трампа не пустят на одну из крупнейших светских вечеринок в США

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Трампа не пустят на одну из крупнейших светских вечеринок в США

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Главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур подчеркнула, что американскому президенту ничто не поможет получить приглашение.

Глава Белого дома Дональд Трамп не сможет попасть на крупнейшее событие светской жизни Нью-Йорка — ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala, пишет Independent.

О том, что американского президента не позовут на эту вечеринку, заявила главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур. Журналисты спросили её, что может помочь Трампу получить приглашение.

Совершенно ничего, — отрезала светская львица.

Стоит отметить, что Винтур — преданная сторонница демократов. Она собирала средства в поддержку Хиллари Клинтон и Барака Обамы. К республиканцу Трампу главред Vogue относилась враждебно с самого начала его президентства и даже отказалась снимать его супругу Меланию для обложки.

Бал Met Gala — одно из самых зрелищных событий в мире моды. Каждый год наряды посвящают теме, выбранной на выставке в Институте костюма. На этот раз на создание костюмов участников вдохновило эссе "Заметки о Кэмпе" писательницы Сьюзен Зонтаг. Стоит отметить, что понятие "кэмп" часто связывают с нетрадиционной субкультурой. Бал состоится 6 мая 2019 года.

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