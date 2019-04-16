Вручены "Золотые маски" за лучшие мужскую и женскую роли

Двадцать пятая церемония вручения премии состоялась сегодня, 16 апреля, в Большом театре.

"Золотую маску" за лучшую женскую роль сегодня получила Дарья Мороз, за лучшую мужскую роль — Камиль Тукаев. Награды им вручили Чулпан Хаматова и Игорь Костолевский.

Дарья Мороз получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за роль в спектакле "Три сестры" МХТ им. Чехова. Она со сцены поблагодарила худрука театра Олега Табакова, ушедшего из жизни в 2018 году, и режиссёра Константина Богомолова.

Приз за лучшую мужскую роль Камиль Тукаев взял за роль в спектакле "Антигона" Камерного театра в Воронеже.

Ранее премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссёра в драме" за спектакль "Маленькие трагедии" получил Кирилл Серебренников.