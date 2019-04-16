На UTair завели дело после продажи 11 билетов для двоих детей-инвалидов

Мать-одиночку вынудили купить такое количество мест в самолёте из-за того, что одного из её детей нужно было везти на носилках, а у другого была нога в гипсе.

Авиакомпании UTair грозят административные штрафы, пишет РИА "Новости". Сургутская транспортная прокуратура завела на неё дело после того, как авиаперевозчик заставил жительницу Хабаровска купить 11 билетов на самолёт для её двоих детей-инвалидов.

Сообщается, что мать-одиночка с сыновьями возвращалась домой из Кургана после того, как им сделали операцию в центре имени Илизарова.

В авиакомпании женщине объявили, что одному из мальчиков потребуется девять мест в салоне самолёта, поскольку его нужно будет перевозить на носилках, а его брату необходимы два места из-за загипсованной ноги.

— Установлено, что при продаже билетов авиакомпанией UTair необоснованно завышена стоимость авиабилета, предусматривающего перевозку пассажира с использованием медицинского модуля, — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что авиаперевозчику вынесли представление с требованием вернуть женщине стоимость всех 11 билетов.