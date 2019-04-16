СМИ уличили Facebook в продаже и обмене личных данных пользователей

При этом в публичных заявлениях Цукерберг уверял аудиторию, что главной задачей компании является "безопасность людей".

Принадлежащая предпринимателю Марку Цукербергу компания Facebook использовала персональные данные пользователей своей социальной сети в качестве "разменной монеты" за лидерство на рынке, заявляет NBC со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении канала.

Исходя из внутренних документов компании, среди которых есть и переписка сотрудников, Цукерберг позволял заключение сделок с партнёрскими компаниями, где предусматривалась передача пользовательских данных.

В публичных заявлениях, однако, Цукерберг уверял аудиторию, что главной задачей компании является "безопасность людей".

Канал отмечает, что в качестве компенсации за доступ к личной информации пользователей компания иногда требовала как прямые платежи, так и рекламу или обмен информацией.

Также из документов за 2011–2015 годы видно, что Facebook "решил не продавать данные напрямую", а раздавать их разработчикам приложений, являющимся "личными друзьями" Цукерберга и вкладывающим в Facebook средства.