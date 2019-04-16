Мать Кокориных рассказала свою версию драки в кафе

По её словам, видеозапись инцидента следует выложить в широкий доступ, чтобы все могли её посмотреть.

Светлана Кокорина, мать игрока петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, рассказала журналистам, что ребята были в кафе в хорошем настроении и начали потасовку лишь в ответ на оскорбления.

— Мы бы хотели, чтобы видео (инцидента) было в открытом доступе, чтобы каждый мог на это посмотреть. Они все там смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий и сговора не было. После оскорблений со стороны Пака был удар стулом, это всё, больше ничего такого, — сказала она.

Женщина уверена, что подсудимые не совершали того, о чём в зале суда говорила прокурор. Также Светлана отметила, что вместе с Паком в кафе были ещё двое мужчин, которые не принимают участия в судебном разбирательстве, а прокурор "боится их называть".

Ранее Лайф рассказывал, что охранник стриптиз-клуба, в котором отдыхали футболисты до того, как отправиться в кафе, допустил, что драку начал избитый и водитель Виталий Соловчук.