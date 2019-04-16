Москалькова будет добиваться от США перевода Ярошенко в другую тюрьму

Такое заявление омбудсмен сделала на площадке Организации Объединённых Наций, где участвовала в обсуждении проблем пожилых людей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США с просьбой о переводе российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение.

— На сегодня в том, что касается Константина Ярошенко, имеется полное понимание. Жена и дочь навестили его, после этого они были у меня на приёме, рассказали о ситуации. Есть обращение жены по поводу перевода его в другое место отбывания наказания. Мы с коллегами разобрались, в чём причина, и я об этом буду писать в соответствующие американские ведомства, — сообщила Москалькова российским журналистам.

По словам омбудсмена, речь идёт о состоянии здоровья заключённого.

— Наше консульство очень хорошо работает в этом направлении, постоянно поддерживает связь с Константином, его женой и дочерью. Важно, чтобы каждый визит к нему оканчивался какой-либо конкретной помощью, чтобы человек почувствовал, что ему помогли, — указала Москалькова.

Ярошенко приговорили в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он отрицает вину и считает арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США лётчик был доставлен из Либерии, где был арестован в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко был в тюрьме Форт-Дикс, причём в течение месяца находился в карцере. Затем его перевели в пересыльную тюрьму в Бруклине, потом — в тюрьму в Данбери, которая рассчитана на содержание более 1,4 тысячи заключённых.

Жена Ярошенко в марте рассказывала, что супруг держится из последних сил.