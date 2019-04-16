В Boston Dynamics показали, как их роботы тянут за собой грузовик — видео

Десять железных "четвероногих" выстроились парами перед фурой. Каждая из этих машинок может поднять 14 килограммов.

Компания Boston Dynamics продемонстрировала новые способности своих творений — роботов SpotMini: на этот раз они тянули за собой грузовую машину.

Фура стояла на парковке на нейтральной скорости. Роботы тащили её по асфальтовой дороге, идущей вверх под небольшим наклоном.

Судя по видеоролику, команда движется бодрым шагом, пусть и не в ногу, но на одинаковой скорости. Впереди отряда — двое предводителей с радарами на механических головах. Очевидно, с их помощью и управляют строем.

Ранее Лайф писал, что таких роботов их создатели также научили спускаться по лестнице, работать с помощью рук, похожих на человеческие, а также танцевать.