Apple и Qualcomm прекратили судебную войну

Сообщается, что теперь купертиновцы выплатят чипмейкеру $31 млн, но совместное производство продолжится согласно контракту.

Судебное разбирательство по обвинению в нарушении авторских прав между компанией Apple и производителем чипов Qualcomm, тянущееся с прошлого года, подошло к концу, сторонам удалось договориться. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации журналистов, компании пришли к согласию по вопросам патентов и поставкам процессоров и продолжают совместное производство по ранее составленному контракту. Все судебные разбирательства прекращаются, а Apple выплатит Qualcomm $31 миллион согласно решению суда в Сан-Диего (штат Калифорния)

Напомним, ране Qualcomm обвинила Apple в нарушении патента и обратилась в суд. После этого гаджеты с яблоком пропали с полок немецких магазинов электроники, пока в декабре купертиновцы не вернули в гаджеты чипы Qualcomm.