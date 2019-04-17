Гуайдо обвинил правительство Мадуро в геноциде венесуэльцев

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в массовом истреблении жителей страны.
В эфире TVV он заявил, что правительство, приняв гуманитарную помощь, таким образом признало себя виновным в гибели людей.
— Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого 7 млн венесуэльцев погибли, — сказал Гуайдо.
Он добавил, что власти страны разрушили её систему здравоохранения.
Отметим, 16 апреля 2019 года в Венесуэлу прибыл первый самолёт Международного комитета Красного Креста с гуманитарной помощью из Панамы.
В стране идёт борьба между легитимным президентом Мадуро и оппозиционером Гуайдо. На фоне политического противостояния Венесуэла переживает тяжелейший гуманитарный кризис. Как писал Лайф, около 7 млн жителей нуждаются в гумпомощи.
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