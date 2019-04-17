Евросоюз может ответить США за санкции против Кубы, чтобы защитить свой бизнес

Возвращение в американскую судебную практику спорного закона может породить череду контрпродуктивных исков, уверены в ЕС.

В случае если США выдвинут новые санкции против Кубы, Евросоюз намерен защищать свои компании, которые окажутся под ударом, и готов даже возобновить давний спор с Вашингтоном в ВТО. Об этом сообщает Reuters.

Причиной для такого шага стала информация о том, что США намерены объявить о новых санкциях против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, а также собираются вернуть в судебную практику закон Хелмса — Бертона от 1996 года. По нему любой американец может подать иск в суд на компанию, которая причастна к бизнесу, в котором участвует собственность, ранее конфискованная кубинскими властями из частных рук.

В распоряжении журналистов оказалось письмо Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, которое они направили госсекретарю США Майку Помпео. В нём они напомнили о соглашении от 1998 года, по которому ЕС не выдвигает претензий Белому дому в ВТО в обмен на неисполнение вышеназванного закона.

— Если этого не будет сделано, ЕС будет вынужден использовать все средства, имеющиеся в его распоряжении, включая сотрудничество с другими международными партнёрами, чтобы защитить свои интересы <...> Мы также рассматривает возможность начала разбирательства в ВТО, — говорится в письме.

Также отмечается, что представители ЕС дали понять, что европейские компании могут подавать ответные иски о компенсации уже в европейские суды и находящиеся в Европе активы граждан США могут быть конфискованы. Но случится это, только если американские суды примут положительные решения о выплате истцам компенсации за национализированную собственность на Кубе за счёт европейских активов, находящихся в США.

Это может породить контрпродуктивный цикл исков, который приведёт к ухудшению делового климата, но не принесёт справедливого исхода для истцов, а также не окажет положительного влияния на ситуацию на Кубе, — предупредили Могерини и Мальмстрем.

Сообщается, что общее количество исков, потенциально одобренных к рассмотрению в США, составляет более 5913 на общую сумму 8 миллиардов долларов.