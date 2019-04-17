Конституционный совет Алжира возглавил Камаль Фениш

Он сменил на этом посту 70-летнего Тайеба Белаиза, который подал в отставку ранее.

Новым председателем Конституционного совета Алжира 17 апреля был назначен Камаль Фениш. Об этом информирует портал TSA.

До этого Фениш был одним из членов КС Алжира. На посту главы совета он сменил 70-летнего Тайеба Белаиза, который подал в отставку ранее.

Белаиз был в числе политиков, отставки которых в последние недели добивались участники акций протеста, проходивших в городах Алжира. Он считается одним из видных функционеров правящей системы. Белаиз не единожды занимал посты в правительстве. Так, он был министром юстиции, занятости и социальной солидарности.

Конституционный совет — высший судебный орган Алжира, который состоит из 12 человек. Он следит за исполнением высшего закона страны, контролирует ход президентских и парламентских выборов и различных референдумов.