Москалькова рассказала, в каком случае будет прекращено дело Вышинского

Пока что анализ юридических шагов, делаемых всей правоохранительной и судебной системой Украины, не внушает оптимизма, отметила омбудсмен.

Уголовное преследование главы портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского может прекратиться, если на Украине включится здравый смысл и изменится политический подход, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Если изменится политический подход и включится здравый смысл, то, хочется надеяться, дело будет прекращено и Кирилл Вышинский вернётся домой, — отметила Москалькова.

По её словам, пока "анализ чисто юридических шагов, делаемых сегодня всей правоохранительной и судебной системой (Украины), к сожалению, не внушает оптимизма. Первоначально ему вменялась одна статья — "Измена Родине", сейчас к ней добавилось ещё четыре преступления, которые связаны с сепаратизмом, разжиганием национальной розни и незаконным оборотом оружия. Это говорит о намерении всё-таки завершить уголовно-процессуальную деятельность обвинением".

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан весной 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене, а позднее — в незаконном обороте оружия. Вскоре журналист был арестован на два месяца по решению Херсонского суда, позже арест продлили.