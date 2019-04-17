В ЛНР назвали предвыборной фантазией слова Порошенко о вводе "голубых касок"

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В ЛНР назвали предвыборной фантазией слова Порошенко о вводе "голубых касок"

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Луганск. Фото: © VK/Николай Ветров

Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что заявление действующего украинского лидера Петра Порошенко о якобы скором саммите участников "нормандского формата", где будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, является только очередной фантазией проигрывающего предвыборную гонку политика.

Заявление об очень скором саммите "нормандского формата" — очередная фантазия Петра Порошенко на фоне перспективы его проигрыша во втором туре президентских выборов, — цитирует Мирошника ТАСС.

Ранее Порошенко заявил о том, что намерен на предстоящей встрече в "нормандском формате" добиться подписания документов, которые предусматривают ввод миротворцев ООН в Донбасс.

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