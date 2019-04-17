В Кремле прокомментировали сообщения о встрече в "нормандском формате"

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В Кремле прокомментировали сообщения о встрече в "нормандском формате"

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Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

Ранее Порошенко в очередной раз пообещал, что вскоре после украинских выборов пройдут переговоры, на которых обсудят введение в Донбасс "голубых касок" ООН.

В графике президента России Владимира Путина на июнь 2019 года нет переговоров в "нормандском формате", заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таких планов пока нет, — цитирует его ТАСС.

Как ранее писал Лайф, действующий украинский президент Пётр Порошенко анонсировал встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины в мае или начале июня. По его словам, на переговорах речь пойдёт в том числе о вводе миротворцев ООН в Донбасс.

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