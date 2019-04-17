В Кремле прокомментировали сообщения о встрече в "нормандском формате"

В графике президента России Владимира Путина на июнь 2019 года нет переговоров в "нормандском формате", заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Таких планов пока нет, — цитирует его ТАСС.
Как ранее писал Лайф, действующий украинский президент Пётр Порошенко анонсировал встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины в мае или начале июня. По его словам, на переговорах речь пойдёт в том числе о вводе миротворцев ООН в Донбасс.
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