В Венесуэле из тюрьмы сбежало около 60 заключённых

Беглецы напали на двух охранников с холодным оружием, оба сотрудника пенитенциарного учреждения пострадали.

В венесуэльском штате Нуэва-Эспарта произошёл массовый побег заключённых из тюрьмы, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения. Об этом со ссылкой на местные власти информирует портал Noticias Venezuela.

Сообщается, что примерно 60 арестантов напали на двух охранников с холодным оружием. Оба сотрудника тюрьмы пострадали и были доставлены в больницу. По предварительным данным, погиб один из заключённых.

Беглецы смогли захватить оружие, которое было в караульном помещении тюрьмы, и вырваться на свободу. Сейчас неподалёку от пенитенциарного учреждения ведётся поиск сбежавших преступников.