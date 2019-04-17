В Венесуэле из тюрьмы сбежало около 60 заключённых

В венесуэльском штате Нуэва-Эспарта произошёл массовый побег заключённых из тюрьмы, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения. Об этом со ссылкой на местные власти информирует портал Noticias Venezuela.
Сообщается, что примерно 60 арестантов напали на двух охранников с холодным оружием. Оба сотрудника тюрьмы пострадали и были доставлены в больницу. По предварительным данным, погиб один из заключённых.
Беглецы смогли захватить оружие, которое было в караульном помещении тюрьмы, и вырваться на свободу. Сейчас неподалёку от пенитенциарного учреждения ведётся поиск сбежавших преступников.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени