Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

В Кроноцком заливе у берегов полуострова Камчатка зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, пишет РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.
По словам специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 167 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на сорокакилометровой глубине.
В населённых пунктах региона землетрясения не ощущали, угрозы цунами нет, пояснили в местном управлении МЧС РФ.
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