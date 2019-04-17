Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В Кроноцком заливе у берегов полуострова Камчатка зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, пишет РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

По словам специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 167 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на сорокакилометровой глубине.

В населённых пунктах региона землетрясения не ощущали, угрозы цунами нет, пояснили в местном управлении МЧС РФ.

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