Путин в среду встретится с президентом Таджикистана Рахмоном

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Путин в среду встретится с президентом Таджикистана Рахмоном

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Дружинин

Переговоры будут посвящены в основном торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

Президент России Владимир Путин встретится со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в среду, 17 апреля, 2019 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Основной упор во время переговоров лидеры двух стран сделают на торгово-экономическом сотрудничестве, пояснил ТАСС российский посол в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

Среди документов, которые планируется подписать, — договор об улучшении условий поставок таджикской сельскохозяйственной продукции в Россию.

Кроме того, Путин и Рахмон обсудят создание "упрощённого таможенного коридора" между двумя странами.

Речь пойдёт также о безопасности, которую помогает обеспечивать в Таджикистане российская военная база.

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