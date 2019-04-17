Путин в среду встретится с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин встретится со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в среду, 17 апреля, 2019 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Основной упор во время переговоров лидеры двух стран сделают на торгово-экономическом сотрудничестве, пояснил ТАСС российский посол в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.
Среди документов, которые планируется подписать, — договор об улучшении условий поставок таджикской сельскохозяйственной продукции в Россию.
Кроме того, Путин и Рахмон обсудят создание "упрощённого таможенного коридора" между двумя странами.
Речь пойдёт также о безопасности, которую помогает обеспечивать в Таджикистане российская военная база.
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