Путин проведёт встречу с выпускниками Программы развития резерва управленцев

Основная цель программы — подготовка резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней.

Президент РФ Владимир Путин встретится 17 апреля с выпускниками второго потока Программы развития кадрового резерва управленцев. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Среди более 70 человек, которые прошли обучение по этой программе, — сотрудники органов госвласти, топ-менеджеры разных компаний, а также руководители регионов страны (в том числе трое врио субъектов РФ).

Первый выпуск программы состоялся в апреле прошлого года. Организатором является Высшая школа госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Основная цель программы — подготовка резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней.

В составе второго потока, со слушателями которого проведёт встречу российский лидер, — 24 финалиста конкурса "Лидеры России", в том числе уже занявшие в прошлом году ряд госдолжностей.